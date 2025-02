Ilrestodelcarlino.it - "Atteggiamenti degli adolescenti da indagare"

Analogo è il quadro descritto da Sara Sternini, responsabile del centro di intercettazione precoce del disagio giovanile ‘MyLAB 14-25’ di via Maroncelli 4, dedicato aglidai 14 ai 25 anni. "I ragazzi manifestano principalmente ansia e disregolazione emotiva, problematiche che spesso si trasformano in consumo di sostanze, autolesionismo o comportamenti disfunzionali all’interno del gruppo. Questo perché glimanifestano poco a parole e molto con i comportamenti. Sono i loro comportamenti a segnalare un disagio sottostante, che va indagato e portato alla luce. I sintomi vengono spesso insieme: chi fa uso di sostanze magari ha anche comportamenti autolesionistici e così via", spiega Sternini. Nel 2024, il MyLAB ha accolto 143, che perlopiù si sono presentati autonomamente e in qualche caso con le famiglie.