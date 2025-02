Oasport.it - ATP Miami, l’entry-list del torneo in Florida: sette italiani in tabellone, il ritorno di Djokovic e Kyrgios

Leggi su Oasport.it

Dal 19 al 30 marzo il Masters1000 dicatalizzerà l’attenzione degli appassionati di tennis. Il secondo e ultimo atto del Sunshine Double ci dirà chi sarà il successore di Jannik Sinner, vincitore l’anno scorso sul cemento della. Come è noto, il n.1 del mondo non potrà difendere il titolo per la sospensione di tre mesi dal massimo circuito internazionale per la vicenda “Clostebol”.L’accordo con la WADA ha portato a questa sanzione e quindi il pusterese non prenderà parte a uno dei suoi tornei preferiti in calendario. Il massimo riferimento di questo evento, quindi, sarà il tedesco Alexander Zverev (finaa nel 2018) e motivato a fare punti, al pari dello spagnolo Carlos Alcaraz (n.3 del mondo), a segno in questo evento nel 2022.Desta non poca sensazione ildi Novak, sei volte vittorioso in, vista la sua assenza dal 2019 per varie ragioni.