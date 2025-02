Oasport.it - ATP 500 Rio De Janeiro: Sebastian Baez sfiderà Alexandre Muller per il titolo

Si concludono entrambe al terzo set le semifinali del torneo ATP 500 di Rio deanche se con un andamento leggermente diverso. Saranno, che piega 3-6 6-1 6-1 Ugo Carabelli, e, vincitore per 7-5 6-7(3-7) 6-3 su Francisco Comesana, a sfidarsi nel match che assegna il.Nel derby argentino il titolare della testa di serie numero cinque del torneo perde il primo set per 6-3 contro il connazionale Ugo Carabelli prima di alzare notevolmente il livello della sua prestazione e capovolgere radicalmente l’andamento delle sorti della contesa. Nel secondo settoglie una prima volta il servizio all’avversario nel quarto gioco e si ripete poi nel sesto per prendere definitivamente il largo sul 5-1. Nel gioco successivo il detentore delva al servizio e deve salvarsi dallo 0-30 iniziale prima di chiudere i conti e portare la partita in parità rimandando il verdetto al terzo set.