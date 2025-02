Atp 500 Rio de Janeiro 2025 | Baez rimonta Ugo Carabelli nel derby sfiderà Muller in finale

Leggi su Sportface.it

Sebastiansi aggiudica iltutto argentino e vola inal torneo Atp 500 di Rio de. Il numero 31 del mondo ha dovuto faticare contro il connazionale Camilo Ugo, posizione 91 del ranking, ma alla fine l’ha spuntata col cuore e con la maggiore classe di cui è dotato, vincendo in tre set col punteggio di 3-6 6-1 6-1 in un’ora e quarantasei minuti di gioco. Un primo set che parte malissimo per il più quotato dei due contendenti, e pensare che nelle fasi embrionali del parziale era arrivato l’immediato break in suo favore.Poi, però, ecco subito il controbreak di Ugo, che ha avuto altre due palle break, non sfruttate, nel quarto game. Ne arrivano ulteriori due nel sesto gioco e stavoltadeve cedere ancora il servizio, finendo poi per perdere il set per 6-3 in virtù di una resa al servizio praticamente perfetta di Ugo