Atletico Mondolfo, è colpaccio. E anche il San Costanzo lo imita

muraglia 0 atl.1 MURAGLIA: Cangiotti, Palazzi (42’ st Curto Pansino), Fuzzi (35’ st Di Guido), Faccenda, Intili, Bellucci, Del Monte, Osadyae (1’ st Tatò), Bellinazzo, Cabello (20’ st Simoncelli), Sensoli (20’ st Ceessay). All. Vampa. ATL.: Michelizzi, Bombagioni T. Pacenti (1’ st Nicolini), Rossini, Scrosta, Gregorini, Giri, Marconi, Orciani, Messina, Tiriboco (38’ st Tinti). All. Castignani-Bombagioni M. Arbitro: Rupoli di Pesaro. Rete: 26’ pt Rossini. La capolistaconquista tre punti sul campo del Muraglia che non ha affatto demeritato. Avvio con il Muraglia che concede il gioco ospite senza però concedere occasioni. Al 26’ Rossini sugli sviluppi di un calcio piazzato si infila alle spalle della difesa e calcia a rete un cross tagliato che batte Cangiotti.