Atletica Nella “White Marble Marathon“. Il Parco Alpi Apuane del patron Poli monopolizza il podio

Tanti podi per ilottava ““ di Carrara. Sui 42 km, vittoria di categoria (SM45) per Alessandro Berlucchi (foto, tempo 2h52’08’’) e buona prova per Giorgio Davini; mentre sui 30 km buone prestazioni per Lorenzo Pellegrini, Luca Russo, Carlo Rossi, Dario Genovesi, Lidia Da Mommio e Beatrice Fialdini.mezza maratona terzo posto assoluto per Giacomo Molinaro, vittorie di categoria per Mimmo Marino (SM50) e Nicola Dazzi (SM65); secondo posto di categoria per Stefano Ammannati (SM35); terzo posto di categoria per Lucio Cupelli (SM65) e buone prove per Adriano Mattei, Francesco Fabbri, Mirco Toma, Daniele Pedrazzi, Alessandro Gualtieri, Filippo Lucchesi, Alessandro Beani, Stefano Grassi, Massimo Cristofani, Ludmillo Dal Lago, Luca Linari e Cristina Montagnani.