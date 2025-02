Sport.quotidiano.net - Atletica Nella “Mitja Marato de Barcelona“. Medaglia di bronzo e record sociale per Nicolò Bedini

Terzo posto assoluto perfoto), l’Atleta del Parco Alpi Apuane che35ª edizione della “de“, la mezzana in terra di Catalogna, sale sul podio e realizza il nuovosulla distanza, fermando il cronometro sul tempo di 1h02’56“. Ma per i biancoverdi del presidente Graziano Poli, podi assoluti e di categoria arrivano anche dalle gare in regione.prima edizione della “Urban Trail alla scoperta della città della Luna“, gara di 14 km. tra Marina di Carrara, Luni e ritorno, secondo posto assoluto per Davide Pruno; mentre alla “Mezza di Scandicci“, nel fiorentino, vittoria assoluta per Roxana Maria Girleanu e buone prove per Simone Cimboli, Alberto Cappello e Nicola Nascosti. Nel “Gran Prix di cross corto“ di Campi Bisenzio, nel fiorentino, valevole per la quarta prova del campionato regionale, vittoria di categoria per Massimiliano Frandi (SM55) e buona prova per Emanuele Fadda; mentre al trail locale di Castelnuovo Magra, vittoria di categoria per Paolo Cogilli (SM50) e secondo posto di categoria per Flavia Cristianini (SF55).