Oasport.it - Atletica, Dallavalle fa sognare con 17.36. Spallate titaniche di Fabbri, Dosso agile, Sito e Saraceni in spolvero

Leggi su Oasport.it

Al PalaCasali di Ancona è andata in scena un’avvincente seconda giornata dei Campionati Italiani Indoor di. Andreasi è presa di forza la copertina in maniera inaspettata, tornando a volare dopo tre anni e stampando un superlativo balzo da 17.36 metri: seconda prestazione mondiale stagionale nel salto triplo ad appena cinque centimetri dalla world lead detenuta dal tedesco Max Hess e cinque centimetri meglio del bronzo olimpico Andy Diaz (oggi assente a scopo precauzionale).Il 25enne piacentino ha siglato il proprio personale, migliorando di un centimetro quanto fatto all’aperto nel 2021 a Grosseto ed esprimendosi ai livelli del 2022, quando conquistò la medaglia d’argento agli Europei e poi fu quarto ai Mondiali. I problemi fisici sembrano essere alle spalle, ora ci sono tutte le carte in regola perin grande in vista dei prossimi appuntamenti.