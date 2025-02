Oasport.it - Atletica, Campionati Italiani indoor oggi in tv: orari 23 febbraio, programma, streaming, calendario gare

Leggi su Oasport.it

domenica 23(a partire dalle ore 14.15) va in scena la seconda e ultima giornata deidi: al PalaCasali di Ancona si chiude la rassegna tricolore, nel capoluogo marchigiano si consumeranno anche le ultime ore per ottenere il minimo per gli Europeiinad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo.Riflettori puntati su diverse stelle: duello di fuoco tra Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso dopo tre doppiette in campo internazionale, i due azzurri cercheranno di superare la fettuccia dei 22 metri; Zaynab Dosso sfreccerà sui 60 metri dopo aver corso in 7.05 a Torun e proverà a dare un ulteriore segnale in vista dei prossimi appuntamenti.Sui 400 metri sono particolarmente attesi Luca Sito e Alice Mangione, mentre sui 60 metri al maschile regna l’equilibrio con Stephen Awuah-Baffour, Filippo Randazzo, Yassin Bandaogo e Samuele Ceccarelli.