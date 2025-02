Oasport.it - Atletica, Bandaogo batte Baffour e Ceccarelli di misura sui 60 metri. Tempi alti ai Campionati Italiani

Leggi su Oasport.it

Non sono arrivatisuperlativi dalla finale dei 60maschili nell’ambito deiIndoor di, in corso di svolgimento al PalaCasali di Ancona. Tre velocisti si sono fronteggiati a viso aperto sul rettilineo del capoluogo marchigiano e hanno tagliato il traguardo racchiusi in un solo centesimi, ma i riferimenti cronoci restano lontani da quelli necessari per essere davvero competitivi negli appuntamenti del prossimo mese (Europei Indoor e Mondiali Indoor a marzo).Yassinè riuscito a conquistare il tricolore in 6.69,ndo per un centesimo Stephen Awuahe Samuele. Il 21enne veneto era balzato agli onori della cronaca tre settimane fa quando si espresse in 6.63 ad Ancona nell’ambito della rassegna under 23, oggi ha messo la testa davanti a(6.