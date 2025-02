Justcalcio.com - Athletic-Valladolid | Legacie ed esempi in San Mamés: Priore, Analisi, Prognosi e previsione

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-23 09:56:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:SUnoffre una collezione di strizzanti per l’aneddoto di Laliga: Valverde guiderà la sua partita 544 nel torneo, raggiungendo Víctor Fernández e rimanendo una stagione e mezzo del terzo posto che Miguel Muñoz (608) difende; Alvaro Rubio si è acceso nella prima divisione, dove a dicembre come tecnico di emergenza diha vinto Valencia e legato con Las Palmas; E atletico, con 15 partite senza sconfitta, aspira ad avvicinarsi ai 18 che stabilisce il miglior record di club. Era nella stagione 1929-30 in una lega di 18 partite cheha vinto con 12 vittorie e 6 pareggi.Come arriva l’atleticoI leoni provengono dal disegno con Espanyol e sono obbligati ad aggiungerne tre perché i loro L’obiettivo è fare un mese di raccolta Per Laliga quindi non dover fare sforzi con altri tornei.