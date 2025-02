Nerdpool.it - Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land – Nuovi dettagli sul mondo di gioco

KOEI TECMO e lo sviluppatore Gust hanno svelato nuove informazioni su: Theof; the, in uscita il 21 marzo 2025 su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC via Steam e, per la prima volta nella storia della serie, su Xbox Series XS e Xbox One.Nel nuovo capitolo della saga, i giocatori seguiranno l’alchimistaLiessfeldt mentre si unisce al team di ricerca di Aladiss, guidato da Erhard e comandato dall’Ordine di Eustella. Il loro compito è svelare i misteri che avvolgono il cataclisma che ha distrutto l’antico continente di Aladiss. Il viaggio porterà la squadra attraverso tre regioni ricche di segreti e reperti del passato.Le regioni di AladissLigneus: Una terra di foreste e pianure dove si trovano le prime rovine alchemiche, tra cui l’Arbor Botanical Garden e l’8th Imperial Laboratory.