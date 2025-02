Iltempo.it - Atalanta travolgente a Empoli, Dea a 3 punti dalla vetta

(ITALPRESS) – Straripante e in piena lotta scudetto. A -3capolista Inter, a -2 dal Napoli, ovvero le prime due della classe che sabato si affronteranno in uno scontro diretto che alla Dea potrebbe andar bene comunque vada. L'torna al successo dopo l'eliminazioneChampions League per mano del Bruges. Contro l'finisce 5-0, dopo l'autorete di Gyasi, decisiva la doppietta di Lookman e le reti di Zappacosta e Retegui. Pomeriggio da dimenticare per l', ora a -2zona salvezza e alla quarta sconfitta consecutiva.Le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa molto probabilmente hanno dato i loro frutti. Il tecnico ha schierato la formazione migliore, con Lookman e De Ketelaere a supporto di Retegui. Tante emergenze per D'Aversa che ha deciso di schierare Esposito e Kouamè in attacco, con Colombo in panchina.