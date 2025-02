Ilnapolista.it - Atalanta più forte delle polemiche, schianta 5-0 l’Empoli e si imbuca prepotentemente alla festa scudetto

L’è troppo piùdel. Ma, soprattutto, è piùpessime uscite di Gasperini. La squadra di concentra solo su quello che deve fare e5-0. La corsa a due verso lodiventa seriamente una competizione a tre perché con questa vittoria, la Dea si porta a meno due dal Napoli e a meno tre dall’Inter. La classifica dice: Inter 57, Napoli 56,54.Leggi anche: Percassi: «Se Gasperini non vorrà rinnovare lo capiamo, ce ne faremo una ragione»L’irrompe nella lotta alloDi fatto l’è a tre punti dal primo posto e con un solo impegno a settimana Gasperini può puntare veramente, prendendo in prestito le sue parole, all’impossibile. Sarebbe il perfetto The Last Dance, per Gasp e anche per Lookman. I due non si sono nemmeno guardati quando il nigeriano è uscito dal campo.