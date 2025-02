Bergamonews.it - Atalanta a Empoli con Lookman titolare e un doppio obiettivo: archiviare Champions e polemiche

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Archiviata, si fa per dire, la grande delusione nella notte diLeague contro il Brugge, l’torna a sintonizzarsi sull’campionato con i nerazzurri saranno di scena oggi (domenica 23 febbraio) al Bluenergy Stadium contro l’.La Dea è chiamata a centrare il bottino pieno in terra toscana per un duplice motivo: in primis, una vittoria sarebbe il modo migliore per lasciarsi alle spalle la grande amarezza per la prematura eliminazione dallaLeague e, in secondo luogo, consentirebbe alla squadra di Gian Piero Gasperini di restare in scia all’Inter – vittoriosa nell’anticipo contro il Genoa – e in attesa di capire anche a quale sarà il risultato del Napoli contro il Como.E’ stato un percorso di avvicinamento alla partita piuttosto movimentato, alla luce dello spinoso caso che ha alimentato le ultime giornate in casa Dea e che ha coinvolto Gian Piero Gasperini e Ademola, protagonoisti di un duro botta e risposta in seguito al rigore fallito dal nigeriano incontro il Brugge.