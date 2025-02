Ilrestodelcarlino.it - Assistenza familiare: lo sportello dedicato della asp Carlo Sartori

Nasce un nuovo servizioa chi cerca e offredomiciliare: LoAssistenti Familiari (cosiddette “badanti”). Un nuovo servizio in capo all’asp, nato da una coprogettazione con l’Unione dei Comuni Val d’Enza, pensato per supportare le famiglie nella ricerca di assistenti familiari qualificate e per aiutare le assistenti famigliari a trovare un impiego adeguato alle proprie competenze. Il servizio è gratis e rivolto a tutte le famiglie e agli assistenti familiari del territorio. Offre supporto nell’individuazione dell’assistente(badante) sulla base dei bisogni espressi dai famigliari di anziani o adulti con patologie assimilabili, orientamento all’assistentee informazioni generali sui servizi presenti nel territorio per persone non autosufficienti.