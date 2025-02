Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows, alcune copie sono già in circolazione ed esplode il rischio spoiler

Manca ancora del tempo al lancio ufficiale di, madel giocogià finite nelle mani dei giocatori. Secondo diverse fonti, sia versioni fisiche che digitali sarebbero state distribuite in anticipo, con alcuni utenti che sarebbero riusciti a scaricare il titolo in anticipo a causa di un errore del PlayStation Store.Come condiviso da Eurogamer, il noto YouTuber The Hidden One ha dichiarato di conoscere una persona che ha già accesso alla versione completa su PS5, confermando la presenza di caratteristiche non ancora ufficialmente rivelate. Tra queste, il ritorno delle anomalie dell’Animus, che sarebbero attivate da un messaggio a schermo: “Violazione dei sistemi Animus. Stabilizza le anomalie ed ottieni frammenti di dati per far progredire il tuo filamento attivo“.