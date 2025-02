Inter-news.it - Asllani: «Vittoria importante. Primi fino a domani! Il lavoro paga»

Anche se con qualche difficoltà di troppo l’Inter riesce a strappare tre punti al Genoa e a passare momentaneamente in testa alla classifica. Le parole di Kristjanal termine della gara.DAVANTI – Kristjan, intervenuto su Dazn nel post-gara, dichiara su Inter-Genoa: «Eraquestaperché sappiamo chealle 12.30 saremo. Davanti avevamo una squadra forte, con una classifica. Non avevano niente da perdere loro e noi siamo felici e contenti e ci teniamo stretti questi tre punti».nel post partita di Inter-GenoaL’ULTIMA SETTIMANA – Kristjanprosegue: «Secondo me nel primo tempo ci siamo mossi tanto ma abbiamo trovato pochi spazi. Poi nella ripresa abbiamo avuto più pazienza e l’abbiamo sbloccata su un corner, cosa sulla quale lavoriamo tanto.