Inter-news.it - Asllani: «Martinez grandissimo! Contenti per come abbiamo segnato»

Leggi su Inter-news.it

C’è, in attesa di Inzaghi, in conferenza stampa nel lungo post partita di Inter-Genoa: ecco le dichiarazioni del giocatore, in campo nella vittoria per 1-0 del Meazza.CONFERENZA STAMPAPOST PARTITA INTER-GENOAVi sentite in un momento in cui le cose avvengono più difficili?No. Il Genoa è venuto qua e ha fatto una grandissima partita, gli facciamo i complimenti. Siamodi aver sbloccato la partita su un corner, cosa su cui lavoriamo tanto in settimana.hai visto la partita di Josep? Sullo 0-0 ha fatto un salvataggio importantissimo.Sì,è unportiere e siamodi averlo con noi. Poi non è facile giocare una partita ogni tanto, non giocava dall’Udinese in Coppa Italia. Si è allenato sempre bene, avere giocatori così in squadra fa bene a tutti.