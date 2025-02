Internews24.com - Asllani a Inter Tv: «Vittoria che conta tantissimo! Ora testa alla Lazio, vogliamo passare il turno in Coppa…»

di RedazioneTv: «che! Orailin Coppa.» Le parole del centrocampista albanesevistato dai microfoni diTv, Kristjanha parlato cosi nel post gara diGenoa:SUL MATCH- «perché venivamo da una sconfitta, sapevamo che vincendo andavamo al primo posto. Era una partita molto difficile, contro una squadra molto ben allenata. Siamo felici per il risultato. Ci voleva tanta pazienza, il Genoa era molto forte nelle preventive e ci metteva in grande difficoltà. L’abbiamo sbloccata nella ripresa e siamo felici»QUANTO ERA IMPORTANTE VINCERE– «Sono tutte battaglie, sappiamo che siamo agli sgoccioli. Cerchiamo di pensare di partita in partita, sappiamo qual è il nostro obiettivo»CHE SENSAZIONI HAI DELLA SQUADRA- «La condizione penso che sia buonissima, stiamo tutti bene, siamo partecipi.