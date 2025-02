Dilei.it - Ascolti tv del 22 febbraio: C’è posta per te non ha rivali

Nuovo sabato sera, nuova gara deglitv: ancora una volta nel weekend si conferma il talento di Maria De Filippi, che con le storie emozionanti di C’èper te riesce a tenere incollati allo schermo milioni di spettatori. Ospite speciale della serata Mahmood, arrivato per consegnare un regalo da parte di Francesco alla sua amata Claudia e che ha dimostrato di avere un cuore d’oro. A sfidare uno dei programmi di punta di Canale5 ci ha pensato Marco Liorni con Ora o mai più, lo show musicale in onda su Rai1 che porta di nuovo in scena voci bellissime che hanno segnato la storia della musica italiana.Sulle altre reti la scelta per il pubblico era varia: su Rai2 sono andati in onda gli episodi della serie crime Elsbeth, mentre su Rai3 era in programma il film Indovina chi viene a cena?.