ASCOLTI TV 22 FEBBRAIO 2025 | MARIA SALVA ANCORA CANALE 5! C’È POSTA PER TE 298% ORA O MAI PIÙ 15% DOLITTLE 62%

Bubinoblog - ASCOLTI TV 22 FEBBRAIO 2025: MARIA SALVA ANCORA CANALE 5! C’È POSTA PER TE (29,8%), ORA O MAI PIÙ (15%), DOLITTLE (6,2%)

Leggi su Bubinoblog

TV 22• Sabato •Glitv + total audience (in rosso ed in corsivo) di sabato 22con la sesta sfida tra C’èper Te ed Ora o Mai Più. Ecco i dati di ieri. GruppiR A I24H – 2953 33.85PT – 6231 34.00M E D I A S E T24H – 3524 40.40PT – 7633 41.65Settegiorni Parlamento – 439 11.90Tg1 – 1123 21.60Uno Mattina in Famiglia – 1315 23.30 + 1205 22.90Buongiorno Benessere – 1086 20.20Linea Bianca + Linea Verde Discovery – 1107 17.50 + 1591 19.90Linea Verde Italia – 2262 19.21Tg1 – 3766 26.40Le Stagioni dell’Amore – 1318 9.70Passaggio a Nord Ovest – 974 8.50 + 745 6.90A Sua Immagine – 803 7.90 + 887 9.00Sabato in Diretta – 1281 12.20 + 1810 15.14L’Eredità Weekend – 2926 21.55L’Eredità Weekend – 4127 26.28Tg1 – 4750 27.10Affari Tuoi – 5508 29.