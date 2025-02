Sbircialanotizia.it - Asco: “La mia sinfonia del caos nasce con archi e techno”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il dj porta il suo progetto 'Symphony of' al Fabrique di Milano: E' la massima espressione del mio percorso artistico. Io cresciutoltando un po’ di tutto, da classica a Slipknot" Combinare l'arte della consolle con la direzione di un'orchestra dal vivo non è un mestiere per tutti. Tranne che per, il deejay, . L'articolo: “La miadelcon” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.