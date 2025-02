Laspunta.it - Artena, attività della Polizia Locale. Effettuate 135 verifiche ed elevate 36 sanzioni

Negli ultimi tre mesi, il territorio di pertinenza diè stato oggetto di un’di controllo finalizzata alla verifica del rispetto delle norme sulla circolazione stradale. Particolare attenzione è stata dedicata all’applicazione del divieto di transito per gli autocarri e mezzi pesanti nel centro urbano, previsto dal pianoviabilità per garantire maggiore sicurezza a tutti gli utentistrada.La pattuglia in“Il personaleha effettuato circa 135sui veicoli in transito lungo le principali arteriecittà, ravvisando complessivamente 36amministrative ad autoveicoli e autocarri. I controlli hanno, inoltre, contribuito a contrastare il transito non autorizzato di mezzi pesanti nelle aree soggette a restrizioni, rafforzando il rispettonormativa vigente “, sottolinea il comandante del CorpoPL, il giovane commissario coordinatore William Chiarelli da alcuni mesi al Comando.