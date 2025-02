Quotidiano.net - Arriva Volvo EX90. L’ammiraglia elettrica viaggia già nel futuro

Leggi su Quotidiano.net

di Giuseppe Tassiraddoppia. Dopo l’aggiornamento della XC90, con nuovi contenuti tecnologici, ecco l’arrivo sul mercato italiano della. La versionee sostenibile del superSuv è a 7 posti come la sorella ibrida. Ma nasce su una piattaforma specifica e si propone come una vera e propria auto del. Il design esterno richiama quello della XC90 con il muso allungato a dare slancio a questo modello lungo oltre 5 metri e con un peso di 2,8 tonnellate. La calandra è chiusa, come è proprio delle auto elettriche, i fari a forma di martello di Thor sono sottili e allungati e conferiscono un’ impronta più aggressiva alla vettura. EX 90 non ha pulsanti di avvio perché riconosce il guidatore dalla chiave elettronica, che va posta su un sostegno di ricarica, o dal cellulare debitamente configurato.