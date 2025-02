Lanazione.it - Arriva una nuova palestra al "Nicoletti"

FOLLONICAL’idea era quella di dotare l’impianto di allenamento di una. La proposta, presentata dalla società Follonica-Gavorrano, riguardava l’impianto ’’ che si trova in via Sanzio. E la Giunta (in foto il sindaco Matteo Buoncristiani), nei giorni scorsi, ha deliberato che la struttura si farà. Una bella vittoria per la società che in questi anni ha investito molto sul settore giovanile dotando la città di Follonica di un sodalizio solido e con un futuro davvero roseo. Il 4 gennaio dello scorso anno era stata proprio la società a chiedere al Comune di anticipare gli investimenti proposti allo stadio, che il Follonica-Gavorrano gestirà fino al 2028. Riqualificazione che era stata decisa il 19 settembre del 2023. Gli investimenti proposti riguardavano "la realizzazione di unadi allenamento con il conseguente spostamento in altra area di alcuni manufatti".