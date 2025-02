Lapresse.it - Arrestato in Romania dopo nove mesi il latitante francese Mohamed “La Mouche” Amra

, il prigioniero, che ha scatenato una caccia all’uomo internazionale lunga, è statoin. Lo scorso maggio, due guardie sono state uccise quando alcuni assalitori armati hanno aiutatoa fuggire da un convoglio carcerario in Normandia., 30 anni, soprannominato “La” (‘La mosca’), è fuggitoessere stato condannato per furto con scasso nella città normanna di Evreux ed era anche indagato per un tentato omicidio e rapimento. Il procuratore di Parigi ha dichiarato cheaveva legami con le organizzazioni criminali di Marsiglia ed era sospettato di essere a capo di una rete di traffico di droga. Il presidenteEmmanuel Macron ha definito la cattura un “formidabile successo”, mentre, in un post su X, il ministro dell’InternoBruno Retailleau ha ringraziato “tutte le forze che hanno permesso l’arresto di”.