Cesenatoday.it - Aria di festa, in duemila in piazza per il Carnevale: tutti con lo sguardo al campanile per lo show di danza aerea

Leggi su Cesenatoday.it

Un successo e un momento di magia, non ha tradito le attese ladiindella Libertà organizzata in tandem dal Comune e dall'associazione Il drago blu. Stimate in circale persone che sono arrivate in centro domenica per godersi l’evento ‘, che magia’. Tante.