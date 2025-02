Sport.periodicodaily.com - Aria d’addio tra Gasperini e l’Atalanta

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Non sono passate inosservate le dichiarazioni del tecnico di Grugliasco alla vigilia del match di campionato contro l’emozione, nella quale ha fatto intendere che questa sarà probabilmente la sua ultima stagione sulla panchina orobica. Sembra essercitra, dopo otto anni sempre in crescendo e coronati dalla storica conquista dell’Europa League nella scorsa stagione.TRA: COSA HA DETTO IL TECNICO“C’è un inizio e una fine per tutte le cose, non ci saranno rinnovi o continuità. A fine stagione vedremo se sarà il caso di andare a scadenza o meno”.Parole che hanno suscitato grande clamore considerato il rapporto a dir poco indissolubile che si è creato in queste otto stagioni con società, città e tifosi., salvo sorprese, lascerà Bergamo nonostante un contratto in scadenza nel 2026.