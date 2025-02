Lanazione.it - Arezzo e il Vasari, la mostra lancia la volata. Visitatori già verso quota 35mila

Leggi su Lanazione.it

, 23 febbraio 2025 – Undicimila ingressi in un mese. Effetto. Lui accoglie isulla soglia della Galleria d’arte contemporanea, lì, a un passo dagli affreschi di Piero della Francesca, suo concittadino e tra i protagonisti de Le Vite. E li accompagna in un viaggio delle meraviglie alla scoperta delle sue opere: perchè mai come oggi qui si possono ammirare tanti capolavori tutti insieme. Opere d’Oltreoceano, dal Metropolitan Museum come nel caso dei disegni allegorici, dal Louvre, Gli Uffizi ma pure da ricchissime collezioni private. “Un’occasione che non si ripresenterà per anni”, va ripetendo da mesi Cristina Acidini, curatrice della-anniversario sul genio aretino insieme ad Alessandra Baroni. Gennaio ha segnato il record di ingressi, ma nei quattro mesi dall’inaugurazione, sono già trentatremila le persone che hanno “perso il fiato”, dinanzi alle imponenti tele dietro alle quali c’è sempre un meticoloso lavoro di studio e documentazione del, ai dettagli della pittura, all’uso dei colori, al richiamo - costante - all’allegoria.