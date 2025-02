Ilrestodelcarlino.it - Area Blu, i 200mila euro spariti: dipendente infedele sotto la lente

Imola, 23 febbraio 2025 – Uncon ruolo apicale, in grado evidentemente di poter far partire bonifici dal conto diBlu, che nel frattempo avrebbe lasciato il posto di lavoro. È su di lui che si stanno concentrando le indagini relative all’ammanco di, che si ipotizza siano stati dirottati su un conto riconducibile o comunque nelle disponibilità del diretto interessato, emerso dall’ultimo bilancio della società pubblica. L’inchiesta interna è di fatto ormai conclusa:Blu, che nei giorni scorsi ha risposto a una richiesta di accesso agli atti sul tema presentata dal consigliere comunale Simone Carapia (Fratelli d’Italia), ha parlato di “recente formale individuazione” del destinatario dei bonifici. Quanto a quella della Procura, informata dagli stessi vertici diBlu, il lavoro della magistratura non risulta ancora terminato.