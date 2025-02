Iodonna.it - Appuntamento on line o in uno spazio pubblico, per trasformare il libro in un’esperienza dinamica e condivisa. Che diventa un antidoto alla solitudine

«Non siamo più lettori statici, siamo giocatori in movimento» scrive Alessandro Baricco in The Game. «Attraversiamo i testi, li trasformiamo, li condividiamo, e spesso li riscriviamo attraverso il filtro delle nostre vite connesse». La lettura non è più soltanto un gesto intimo e solitario, l’azione più riservata che esista. Nell’era digitale, èta un rito collettivo che si muove con fluidità tra le pagine di un, gli schermi dei social network e le piazze gremite dei festival letterari. Ha saputo trasformarsi in un linguaggio condiviso, capace di creare legami inaspettati, avvicinare mondi distanti e aprire spazi di incontro che un tempo sembravano irraggiungibili. 10 libri da leggere: i preferiti di Stephen King X Leggi anche › 4 libri da leggere sull’amore Leggere under 24, tra carta e digitale«È soprattutto la generazione più giovane, con la sua capacità di muoversi con naturalezza tra ilcartaceo e il digitale, ad aver dato una vera scossa al mercato editoriale e ad aver introdotto nuovi approccilettura, dove l’one la realtà fisica si incontrano e si completano» spiega Antonio Prudenzano, responsabile editoriale de ilLibraio.