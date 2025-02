Ilrestodelcarlino.it - Appennino, l’estate viaggia in bicicletta

L’inverno si avvia verso la primavera e possiamo dire che la stagione stavolta non ha penalizzato il turismo bianco. Il Corno alle Scale di Bologna e il Cimone di Modena (ma anche l’Abetone) hanno ospitato turisti con gli sci già da dicembre, pur con qualche interruzione successiva. Bene. Ma bisogna anche pensare e investire sulperché l’può e deve vivere anche in altri periodi. In montagna l’economia si regge in gran parte sul turismo. Negozi, bar, alberghi, ristoranti vivono se ci sono visitatori. Istituzioni e privati devono continuare a darsi da fare per creare iniziative appetibili anche quando non c’è la neve. Paolo Giovannini Risponde Beppe Boni L’dell’Emilia Romagna è una miniera d’oro dal punto di vista turistico. D’inverno offre grandi opportunità con la neve delle stazioni sciistiche che sono perfettamente attrezzate sia per gli impianti di risalita di ultima generazione che per il sistema di innevamento artificiale.