Quotidiano.net - Appello di Scorsese e registi per salvare le sale cinematografiche di Roma

L'allarme per il futuro dellechiuse, a(e non solo) da riconvertire in centri commerciali o in altre destinazioni d'uso diverse dal cinema è arrivato oltreoceano. Martin, Jane Campion, Wes Anderson, Ari Aster sono tra i firmatari di un, pubblicato sul Corriere della Sera, rivolto al presidente Sergio Mattarella e alla premier Giorgia Meloni, che si unisce alle riflessioni di Renzo Piano e di tanti altri in queste settimane. "Come ben riflette in modo eloquente Renzo Piano sulla situazione attuale di, è chiaro che il tentativo di riconvertire spazi destinati al possibile rinascimento culturale della Città Eterna in hotel, centri commerciali e supermercati è del tutto inaccettabile. Tale trasformazione rappresenterebbe una perdita irreparabile: un profondo sacrilegio non solo per la ricca storia della città, ma anche per il patrimonio culturale da lasciare alle future generazioni".