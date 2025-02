Quotidiano.net - Appello di Scorsese e Coppola: salvare i cinema chiusi di Roma dalla conversione

Da Isabella Rossellini a Léa Seydoux, da Alfonso Cuaron a Olivier Assayas, è lunga la lista di registi e star che hanno sottoscritto l'di Martin, Francis Fordcon Jane Campion, Wes Anderson, Ari Aster rivolto al presidente Sergio Mattarella e alla premier Giorgia Meloni per scongiurare di riconvertire in centri commerciali o in altre destinazioni d'uso le saletografiche chiuse a(e non solo). La preoccupazione, per cui già tanti autori italiani si erano mobilitati in queste settimane e che già il senatore a vita l'architetto Renzo Piano aveva approfondito con ulteriori spunti, è arrivata oltreoceano.aveva invitato i colleghi di tutto il mondo a firmare la lettera "perl'ultima possibilità di redenzione di una delle città culturali e artistiche più importanti al mondo".