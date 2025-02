Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Hercai, Puntate Turche: Azize Riceve Misteriose Lettere Anonime!

inizia are dellepiuttosto inquietanti e vuole scoprire il mittente. Miran la aiuta, non immaginando mai chi si nasconda dietro le missive!prosegue e, nel corso delleinizierà are delle stranedal contenuto inquietante che la spingeranno ad indagare. Anche Miran, nonostante le recenti frizioni con la nonna, inizierà a sentirsi preoccupato per lei e per la sua incolumità, perciò deciderà di indagare al suo fianco, non potendo mai immaginare il vero mittente delle missive. Ma ecco che cosa sta per succedere.: arrivano straneper!Nel corso delledisi ritrova al centro di un mistero inquietante che rischia di far crollare tutto il suo mondo.