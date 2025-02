Dilei.it - Anticipazioni e ospiti Domenica In 23 febbraio: Sanremo, Topo Gigio, la mamma del piccolo Ethan e molto altro

Leggi su Dilei.it

Dopo gli ottimi ascolti della puntata dedicata al Festival di2025, Mara Venier tornerà ad occuparsi della kermesse musicale232025. La conduttrice veneziana ospiterà alcuni dei cantanti che hanno partecipato all’evento e non mancherà un simpatico siparietto con, che arriverà però in studio senza Lucio Corsi. Nel programma ci sarà spazio anche per il cinema e l’attualità, con un’intensa intervista alla madre del, rientrato da pochi giorni in Italia.In, lee glidel 2323, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la ventiquattresima puntata diIn condotta da Mara Venier. La puntata si aprirà con alcuni dei protagonisti del Festival di2025: sarannoin studio Simone Cristicchi che canterà la sua canzone Quando sarai piccola e Francesco Gabbani con la sua Viva la vita.