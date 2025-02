Ilgiorno.it - Antenna 5G di Pieve. Sfondate dai vandali porta e recinzione

Leggi su Ilgiorno.it

in azione contro l’5G diEmanuele. Ignoti hanno sfondato lad’accesso della struttura e tagliato la rete diper introdursi nell’area dell’installazione, alta circa 30 metri. Dopo il recente raidco al cimitero, avvenuto alcune settimane fa, questa volta nel mirino dei– o forse di ragazzi in cerca di emozioni forti e pericolose – è finita l’5G situata nei pressi del cimitero di via Viquarterio. Gli intrusi hanno sfondato a calci lain metallo e tagliato la rete che separa la centrale di comando dall’area di accesso alla scala che conduce in cima all’. Non è ancora chiaro se il gesto sia stato compiuto per una bravata da immortalare sui social o per altri motivi. Non si esclude, inoltre, l’ipotesi che possa trattarsi di un tentativo di furto di materiali metallici.