Anora di Sean Baker trionfa agli Independent Spirit Awards 2024

' diha vinto come miglior film, miglior regista e migliore attrice protagonista Mikey Madison, che si sono tenuti sabato sera a Los Angeles. Dopo l'en-plein di due weekend fa, con i premi dei critici della Critics Choice Association, dei registi della Directors Guild e dei produttori della Pga,rafforza ancora la propria posizione in vista degli Oscar di domenica prossima in cui il film indie Palma d'oro a Cannes ha sei candidature tra cui quella per best picture, per cui è a questo punto molto favorito. Gli, che si celebrano in una tenda sulla spiaggia di Santa Monica, sono considerati la sorella più trasgressiva e irriverente degli Academy, visto che ammettono produzioni cinematografiche e televisive indipendenti, con un budget inferiore ai 30 milioni di dollari.