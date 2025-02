Ilrestodelcarlino.it - Animali al lavoro? Non esiste un divieto: “Il mio gatto Perseo vive in negozio con me”

Cesena, 23 febbraio 2025 – Un amico al? Un cane o unsotto la scrivania dell’ufficio e nei corridoi? Succede anche questo, nelle grandi città, ma anche a Cesena. Due italiani su cinque hanno un animale in casa, e ci sono aziende che permettono ai dipendenti dire la relazione uomo-pet anche negli spazi di. Il motivo? “Gliaiutano a stare bene e aiutano nella relazione con i colleghi”, conferma chi ha provato l’esperienza. Sempre più presenti nella vita delle persone, spesso i cuccioli si ritrovano soli tra le mura domestiche dove combinano qualche guaio. Lo sanno bene gli amanti degliche si organizzano per trovare loro un passatempo. Ma i padroni più coraggiosi, quelli più controcorrente, quelli per cui è più importante il benessere dell’animale del commento della gente, e quelli più attaccati ai loro pelosetti quattro zampe, hanno deciso di portarsi il loro animale (di solito cane o) al