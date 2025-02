Quotidiano.net - Angoscia per il Papa, si è aggravato. Bergoglio in prognosi riservata: “Condizioni critiche”

Città del Vaticano, 23 febbraio 2025 –Francesco si aggrava. Il bollettino medico diramato dalla sala stampa vaticana intorno alle 19 è impietoso e provoca subito una certa apprensione che dal Policlinico rimbalza anche in Vaticano. “Noi non sappiamo nulla di più, solo quello che dicono i medici”, dice con apprensione il cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere di sua Santità, uno dei due porporati che non decadrebbero in caso di sede vacante. Nella mattinata di ieri, Francesco ha avuto una crisi respiratoria di una certa durata che ha costretto i medici ad intervenire con l’applicazione di “ossigeno ad alti flussi”. Decrittato significa che ilha avuto bisogno di un ausilio importante per respirare come le cannule o il casco e potrebbe arrivare addirittura all’intubazione. Ma c’è di più.