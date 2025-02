Ilfattoquotidiano.it - Angelus, nella preghiera scritta il Papa ricorda l’anniversario dell’invasione dell’Ucraina: “Ricorrenza vergognosa per l’umanità”

“Proseguo fiducioso il ricovero al policlinico Gemelli, portando avanti le cure necessarie; e anche il riposo fa parte della terapia! Ringrazio di cuore i medici e gli operatori sanitari di questo ospedale per l’attenzione che mi stanno dimostrando e per la dedizione con cui svolgono il loro servizio tra le persone malate”. Lo affermaFrancescodomenicale dell’, diffusa in formaa causa del ricovero del pontefice, colpito da una polmonite bilaterale. “In questi giorni mi sono giunti tanti messaggi di affetto e mi hanno particolarmente colpito le lettere e i disegni dei bambini. Grazie per questa vicinanza e per le preghiere di conforto che ho ricevuto da tutto il mondo! Affido tutti all’intercessione di Maria e vi chiedo di pregare per me”, scrive ilai fedeli.