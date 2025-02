Liberoquotidiano.it - "Anemia e piastrinopenia": ecco cosa c'è sulla cartella clinica del Papa, ore d'ansia

Una trasfusione di sangue per la carenza di piastrine. Il ricorso all'ossigeno per una crisi respiratoria. E la prognosi che per la prima volta diventa “riservata”. È il bollettino medico diffuso nella tarda serata di ieri a preoccupare più che mai per la salute diFrancesco, da nove giorni ricoverato al policlinico Gemelli di Roma. Un comunicato che ha ribaltato le speranze riposte in quel “lieve miglioramento” diffuso venerdì scorso, seppur accompagnato dalla certezza di non essere “fuori pericolo”. Invece, nel giro di poche ore, tutto sembra essersi ribaltato, anche se il pontefice continua a essere vigile. «Le condizioni del Santo Padre continuano ad essere critiche, pertanto, come spiegato ieri, ilnon è fuori pericolo. Questa mattina (ieri, ndr)Francesco ha presentato una crisi respiratoria asmatiforme di entità prolungata nel tempo, che ha richiesto anche l'applicazione di ossigeno ad alti flussi», si legge nel bollettino medico diffuso dalla Sala stampa vaticana.