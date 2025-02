Thesocialpost.it - Andrea Prospero, il messaggio che gira sui social: “Rimuovetelo”, è giallo

Leggi su Thesocialpost.it

Sta suscitando molte domande ildiffuso su diverse piattaforme online, tra cui Telegram, che invita a cancellare le chat in cui compare, con vari nickname, il nome di, il giovane trovato senza vita a Perugia in circostanze ancora poco chiare.Leggi anche:, il mistero delle 60 sim comprate in blocco: fenomeno cardingLeggi anche: Morte di, i legali: “La famiglia vuole la verità”La trasmissione “Chi l’ha visto?” ha mostrato uno di questi messaggi, evidenziando come il nome di uno dei presunti nickname utilizzati dafosse stato oscurato.Le indagini e gli elementi sospettiGli inquirenti stanno approfondendo alcuni aspetti che potrebbero rivelare una doppia vita dello studente di informatica. Tra gli indizi più rilevanti c’è la stanza affittata in segreto, a meno di 200 metri dallo studentato ufficiale in cui risultava residente dall’inizio dell’università.