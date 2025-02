Gamberorosso.it - Andrea Bocelli: "Ho fatto una promessa a mio padre: renderò grande il suo vino. Giorgione? Amo la sua cucina"

Leggi su Gamberorosso.it

Casa Pavarotti. Modena. Un tavolo lunghissimo pieno di dolci e pietanze salate divide unasala arredata con eleganza. I due tenori si guardano e l’ospite dalla voce squillante dice: «Vieni qua, assaggia questo Lambrusco». L’esimio collega declina gentilmente confessando di essere a dieta. Ma Pavarotti è irrefrenabile, non c’è scusa o motivazione che tenga: «Ma quale dieta, tieni, assaggia». Luciano Pavarotti amava il Lambrusco e non c’era niente che potesse fermarlo dall’offrirlo a chi frequentava le sue mura. «Mi chiese cosa ne pensavo». Fa una pausa, allarga il sorriso: «Maestro, questo è un ottimoper due cose: per fare l’aceto balsamico o per lavare le ruote della macchina quando sono pieno di fango». Ride nostalgicoche di Pavarotti era molto amico. Il tenore emiliano un po’ si arrabbiò, borbottò qualcosa sui vini toscani “pesanti”, poi ci risero su.