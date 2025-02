Iodonna.it - Anche quest'anno, torna protagonista lo stile boho chic alla Jane Birkin con le nuove it-bags e le calzature eleganti. Rigorosamente realizzate con materiali naturali

Dal grande ritorno delle borse di paglia, fino ai nuovi modelli di espadrillas per l’Estate 2025. Gli accessori femminili realizzati consono i must have da mettere subito in wish list. Ispirandosi ai modelli piùe originali proposti dagli stilisti e dai marchi di qualità. Borsa di paglia in città: cinque outfit cool per abbinarla X Grazie al loro fascino squisitamente vintage, che richiama i look leggendari dell’iconai accessori non passano mai di moda.