Lanazione.it - Anche Londra ai piedi del Polittico. Capolavoro alla National Gallery

L’oro delha stregato New York. E adesso sia appresta a lasciare senza fiato pure, in una danza Oltreoceano. Oltre due milioni di visitatori, stimano gli organizzatori, hanno attraversato le sale del Met dove ildi Lorenzetti ha avuto un ruolo centrale nella grande mostra sulla pittura senese del Trecento. In Pieve rientrerà solo dopo il 22 giugno, quando si compirà il lungo tour (iniziato a settembre) tra America e Regno Unito, reso possibile dal placet del vescovo Migliavacca. Un viaggio che ha portatoribalta internazionale l’artista e pure la città dove ha realizzato la pala, restaurata dal team di restauratrici di Ricerca. Che ora sono in prima filapasserella londinese del. Così come già avvenuto per il taglio del nastro al Metropolitan nella Grande Mela insieme al sindaco Ghinelli artefice del rilancio della mostra dopo lo stop imposto dal Covid, Marzia Benini e Paola Paola Baldetti (insieme a Isabella Droandi (l’anima dell’intervento, scomparsa troppo presto), hanno ricevuto l’invitopreview