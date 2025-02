Panorama.it - Anche Goldoni può essere thriller

Quando si dice che la cultura è un ponte, sembra una frase fatta. Lo è, se usata a sproposito, per operazioni di facciata, ma rivela tutta la verità nel caso di scambio proficuo, che arricchisce le parti in dialogo per un comune obiettivo. Un ponte è lo spettacolo nato da un progetto internazionale della Fondazione Teatro Stabile del Veneto -Teatro nazionale con il Dramma italiano del Teatro nazionale croato di Fiume-Rijeka. Ha debuttato lo scorso 1º febbraio al teatro Ivan de Zajc di Fiume, sala ottocentesca che vanta affreschi, sul soffitto, di Gustav Klimt. Chi scrive, presente alla rappresentazione, può testimoniare che si è trattato di una festa non solo della cultura, ma della comunità italiana di una città che tante vicende e una lunga storia ci fanno sentire vicina al cuore. È andato in scena - prima in Croazia con tre repliche a Fiume e due al Teatro Popolare Istriano di Pola, poi in Slovenia al Teatro Tartini di Pirano per due sere, e finalmente in Italia a Venezia, con due repliche al: ora è in cartellone al Verdi di Padova fino al 23 febbraio - il patrimonio comune Carlo, drammaturgo veneziano che con pochi altri, uno è William Shakespeare, è stato fulcro di un drastico rinnovamento teatrale.