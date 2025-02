Anteprima24.it - ‘Amici’, Luk3 tra elogi e critiche: la maglia del Serale rimane un obiettivo da raggiungere

Tempo di lettura: 3 minutiNella puntata odierna di “Amici“, il celebre talent show di Canale 5, il giovane cantante sannitaha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua capacità di reinterpretare brani noti in maniera originale. Il momento clou della puntata è stato il confronto con la giudice Elisa, chiamata a valutare le performance e a stilare la classifica dei cantanti. Il primo classificato avrebbe avuto l’opportunità di esibirsi davanti ai professori per cercare di ottenere la tanto desideratadelha scelto di esibirsi su ‘What do you mean?’ di Justin Bieber, arricchendo il pezzo con barre inedite che hanno sorpreso il pubblico. L’esibizione ha ricevuto il plauso di Elisa, che ha riconosciuto il suo impegno e la sua capacità interpretativa: “Ti ho visto tanto immerso nell’esibizione.