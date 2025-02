Bubinoblog - AMICI: LA CORSA AL SERALE DEGLI ALLIEVI E UNA PARATA DI CANTANTI NEL TALENT DI MARIA

Leggi su Bubinoblog

De Filippi conduce un nuovo appuntamento speciale delshow, in onda oggi domenica 23 febbraio alle ore 14.00 su Canale 5.Sono ancora 11 gliche provano a conquistare l’ambita maglia oro per accedere alla fase finale del.7: Chiamamifaro, Dedè, Jacopo Sol, Luck3, Senza Cri, Trigno e Vybes; e 4 ballerini: Dandy, Daniele, Francesca e Raffaella.A stilare la classifica canto la magnifica Elisa, cantante e musicista certificata diamante e multiplatino, che dopo il sold out a San Siro annuncia le date del suo nuovo tour nei palasport. “Elisa palasport live 2025” in partenza l’8 novembre 2025 a Mantova.Direttamente dall’ultima edizione del Feastival di Sanremo, cinque superospiti in studio che presentano i loro nuovi brani: The Kolors con “Tu con chi fai l’amore”, Elodie con “Dimenticarsi alle 7”, Irama con “Lentamente”, Gaia con “Chiamo io chiami tu”, Sarah Toscano con “Amarcord”.